Усиленная защита сейф-пакетов и 3 млн избирателей: как Татарстан готовится к выборам-2024

На выборах-2024 планируется и активное участие молодежи

Фото: Владимир Васильев / Татар-информ

Почти 3 млн татарстанцев могут принять участие в выборах Президента РФ

Ожидается, что в марте 2024 году в выборах главы государства примут участие 107 млн 915 тыс. 325 россиян, в том числе 2 млн 928 тыс. 190 жителей Татарстана.

«Впереди важный и ответственный этап — выборы Президента Российской Федерации в марте, выборы в Государственный Совет Татарстана в сентябре. Уверен, благодаря накопленному опыту мы справимся с этой задачей», — заявил в «Татар-информе» председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

На выборах-2024 планируется и активное участие молодежи. Спикер подчеркнул, в Татарстане развиваются клубы молодых избирателей. Всего их в республике 49, а самый активный из них – в Нижнекамске.

«Ожидается, что впервые на выборы придут голосовать 214 тысяч человек, среди них 86 тысяч представителей молодежи. От того, сколько сейчас придут в избирательные участки впервые голосующие, такая традиция и заложится в избирательной системе», — считает председатель ЦИК Татарстана.

В дни голосования на президентских выборах в Татарстане откроются 2727 избирательных участков, будет работать более 21 тыс. членов участковых избирательных комиссий, 560 членов территориальных избирательных комиссий, 14 членов Центральной избирательной комиссии.

Андрей Кондратьев: «От того, сколько сейчас придут в избирательные участки впервые голосующие, такая традиция и заложится в избирательной системе» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

При этом мест для голосования будет меньше. На некоторых точках будет располагаться сразу два участка. Помимо этого, зарезервированы 45 временных участков для голосования. Они будут располагаться в больницах, санаториях и следственных изоляторах, военных госпиталях, а также в Международном аэропорту «Казань» и здании железнодорожного вокзала «Казань-1». Инвентаризация участков по всей республике на сегодня почти завершена.

Для защиты сейф-пакетов изготовят специальные пломбирующие марки

Избирательные участки будут оснащены камерами видеонаблюдения и видеофиксации. Они будут располагаться в местах выдачи бюллетеней, возле урн для голосования и комплексах обработки избирательных бюллетеней — КОИБах, сейфах и других местах хранения избирательной документации.

Избирательные участки будут оснащены камерами видеонаблюдения и видеофиксации Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я считаю, что сейф-пакеты уже защищены. В Госзнаке изготавливают сейчас специальную пломбирующую марку, она будет с огромным количеством степеней защиты, — пояснил Кондратьев. — То есть еще плюс к тому, что эти пакеты имеют собственную огромную защиту, нумерацию и так далее, будет еще специальная марка для сейф-пакета».

Такое новшество принято Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

«Это необходимо для легитимности процесса», — подчеркнул спикер.

«Трехдневный формат голосования для нас привычный, удобный, традиционный»

Дату выборов Президента России в 2024 году Совет Федерации утвердил 7 декабря. Основной день голосования — 17 марта. ЦИК страны решил, что выборы продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта.

«Трехдневный формат голосования для нас привычный, удобный, традиционный. Это уже стандарт избирательной системы. Впервые он был реализован в период жесточайшей пандемии коронавируса. И если раньше мы были вынуждены идти на такую меру по соображениям санитарно-эпидемиологического характера, то сегодня голосование в течение трех дней — это в первую очередь проявление заботы о комфорте и удобстве избирателя», — прокомментировал Кондратьев.

Исследования показывают, что большинство россиян позитивно относятся к многодневному голосованию. Например, можно проголосовать, при этом спланировать выходные. Это удобно и комфортно. По данным ВЦИОМ, 74% респондентов оценили трехдневное голосование положительно, 15% — отрицательно.

«Всей семьей на выборы!»

Отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа» глава ЦИК РТ заявил, что Татарстан — это регион, в котором очень активные избиратели. В честь объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным Года семьи подготовлен проект «Всей семьей на выборы!».

«В Татарстане активно голосуют на выборах. Это не секрет, это цифры доказывают, — сказал руководитель республиканского Центризбиркома. — Буквально вчера мы были на съемке телевизионной программы с семьей Матросовых из Набережных Челнов. Мы видели друг друга впервые. Я их спрашиваю, а вы пойдете на выборы? А они отвечают: мы всей семьей пойдем. Вот и ответ. У нас в Татарстане на выборы ходят и голосуют целыми семьями».

Также он отметил, что зачастую семьи могут жить в разных районах города: молодежь — отдельно, пожилые люди — отдельно. В этом случае им поможет «Мобильный избиратель».

«Мы элементарно объединяем семьи. И если у них есть желание идти всей семьей на выборы, мы создаем все условия для того, чтобы они все вместе проголосовали. Вы знаете, сама жизнь подсказала», — поделился он.

Проект поддержали в Управлении ЗАГСа РТ и в Министерстве образования и науки республики.

За голосованием будут наблюдать блогеры

На днях в Общественной палате Татарстана начал работу Общественный штаб по наблюдению за выборами Президента России. Планируется, что программу обучения на республиканском уровне пройдут несколько тысяч наблюдателей.

«Главная цель такой работы — обеспечение принципов прозрачности и легитимности на выборах Президента, — подчеркнул глава ЦИК РТ. — Чем больше наблюдателей на выборах, тем больше открытости, контроля, больше доверия и легитимности вызывает избирательный процесс».

Как и в прошлые годы, Центральная избирательная комиссия рассчитывает на работу корпуса блогеров — наблюдателей. По словам Кондратьева, их работа незаменима для пользователей соцсетей, желающих узнать последнюю информацию с избирательных участков.

«Я помню первое совещание, когда мы с блогерами собрались, они пригласили меня. Я просто не понимал, что вокруг происходит. Сплошные трансляции идут, вопросы все задают вживую. Все это сразу уходит тоже в эфир, — рассказал Кондратьев о первом опыте общения с блогерами. — А потом наступает тот важный момент, когда это все начинает работать на открытость процесса. Когда мы видим на участке все четко. Когда мы видим, что где-то звонки идут, что якобы здесь есть какие-то нарушения, у нас там присутствует блогер-наблюдатель. Он вживую показывает: здесь все спокойно. Вот участок. Вот я здесь. Никаких проблемных вопросов нет. Сейчас этот сегмент сжался, но я очень рассчитываю, что они услышат меня и придут к нам на содействие».

Татарстан технически готов к применению ДЭГ на выборах

С точки зрения технологических и технических возможностей Татарстан готов к применению дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах.

«Мы второй раз приняли участие в федеральном эксперименте, федеральной тренировке ГАС „Выборы“», — сказал Кондратьев.

Он напомнил, что это огромная интернет-система с 10 модулями, полностью защищенная, полностью независимая от иностранного вмешательства.

Глава ЦИК РТ заявил, что он противник того, чтобы ДЭГ обсуждался отдельно. «Это как „Мобильный избиратель“ — у нас есть специальная опция, которая идет плюсом к традиционной форме голосования. Нам вот это надо развивать — традиционное голосование. Нам надо здесь усилить. Технически ДЭГ мы опробовали — 75% пришло на голосование. Душа радуется. 75% от количества заявившихся», — отметил он.

Однако вопрос заключается в том, что в обществе нет согласия насчет использования ДЭГ. Некоторые выступают против него. «Я считаю, что здесь торопиться не надо. Возможность есть. Торопиться не надо», — сказал он.

Центризбирком России разрешил 29 регионам провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах Президента РФ в 2024 году. Татарстана в этот список не попал.

Жителей Татарстана будут информировать о выборах на дому

Во время избирательной кампании продолжится реализация проекта «ИнформУИК». По сути, это привычные всем подомовые обходы, пояснил Кондратьев.

«Апробация такого алгоритма работы с избирателями успешно прошла в рамках подготовки к Единому дню голосования в сентябре, как говорится, от дома к дому, глаза в глаза. Тогда в эксперименте приняли участие участковые избирательные комиссии из Елабужского и Рыбно-Слободского районов Татарстана, а также Приволжского района Казани», — сказал Кондратьев.

Такая работа — это адресное информирование граждан о времени и месте голосования, о зарегистрированных кандидатах, о возможности проголосовать вне избирательного участка с помощью «Мобильного избирателя» или на дому.

«Если мы проведем качественное информирование наших избирателей через „ИнформУИК“, мы наконец-то увидим избирательный актив нашей гражданской системы», — отметил он.

На пост Президента России претендуют 33 человека

По последним данным (на 13 часов 26 декабря), на выдвижение в качестве кандидата на пост Президента России претендуют 33 человека. В Центральную избирательную комиссию России подано 9 заявлений от политических партий и 24 — от граждан РФ.

«Эти дни будут очень напряженными в работе Центральной избирательной комиссии России. Мы понимаем, и вы знаете об этом. Я думаю, что действительно это будет очень интересная политическая борьба», — отметил глава ЦИК.

Кондратьев согласился с мнением главы ЦИК России Эллы Памфиловой, которая считает, что кампания будет конкурентной.

Напомним, первым подал документы для регистрации на выборах действующий Президент РФ Владимир Путин. Он объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру 8 декабря в ответ на просьбу спикера парламента ДНР, командира батальона «Спарта» Артема Жоги. Он будет участвовать как самовыдвиженец.

Этап подачи документов от кандидатов на пост главы государства стартовал 9 декабря. Он продлится до 27 декабря для самовыдвиженцев и до 1 января — для кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Претенденты должны будут к 31 января собрать подписи в свою поддержку. Речь идет о более чем 300 тыс. подписей для самовыдвиженцев и о более чем 100 тыс. — для кандидатов от партий.