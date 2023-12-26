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Усиленная защита сейф-пакетов и 3 млн избирателей: как Татарстан готовится к выборам-2024
Подготовка к президентским выборам стартовала в Татарстане. Сколько откроется избирательных участков, какие новации в деятельности избирательных комиссий следует ожидать, рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.
Почти 3 млн татарстанцев могут принять участие в выборах Президента РФ
Ожидается, что в марте 2024 году в выборах главы государства примут участие 107 млн 915 тыс. 325 россиян, в том числе 2 млн 928 тыс. 190 жителей Татарстана.
«Впереди важный и ответственный этап — выборы Президента Российской Федерации в марте, выборы в Государственный Совет Татарстана в сентябре. Уверен, благодаря накопленному опыту мы справимся с этой задачей», — заявил в «Татар-информе» председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.
На выборах-2024 планируется и активное участие молодежи. Спикер подчеркнул, в Татарстане развиваются клубы молодых избирателей. Всего их в республике 49, а самый активный из них – в Нижнекамске.
«Ожидается, что впервые на выборы придут голосовать 214 тысяч человек, среди них 86 тысяч представителей молодежи. От того, сколько сейчас придут в избирательные участки впервые голосующие, такая традиция и заложится в избирательной системе», — считает председатель ЦИК Татарстана.
В дни голосования на президентских выборах в Татарстане откроются 2727 избирательных участков, будет работать более 21 тыс. членов участковых избирательных комиссий, 560 членов территориальных избирательных комиссий, 14 членов Центральной избирательной комиссии.
При этом мест для голосования будет меньше. На некоторых точках будет располагаться сразу два участка. Помимо этого, зарезервированы 45 временных участков для голосования. Они будут располагаться в больницах, санаториях и следственных изоляторах, военных госпиталях, а также в Международном аэропорту «Казань» и здании железнодорожного вокзала «Казань-1». Инвентаризация участков по всей республике на сегодня почти завершена.
Для защиты сейф-пакетов изготовят специальные пломбирующие марки
Избирательные участки будут оснащены камерами видеонаблюдения и видеофиксации. Они будут располагаться в местах выдачи бюллетеней, возле урн для голосования и комплексах обработки избирательных бюллетеней — КОИБах, сейфах и других местах хранения избирательной документации.
«Я считаю, что сейф-пакеты уже защищены. В Госзнаке изготавливают сейчас специальную пломбирующую марку, она будет с огромным количеством степеней защиты, — пояснил Кондратьев. — То есть еще плюс к тому, что эти пакеты имеют собственную огромную защиту, нумерацию и так далее, будет еще специальная марка для сейф-пакета».
Такое новшество принято Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
«Это необходимо для легитимности процесса», — подчеркнул спикер.
«Трехдневный формат голосования для нас привычный, удобный, традиционный»
Дату выборов Президента России в 2024 году Совет Федерации утвердил 7 декабря. Основной день голосования — 17 марта. ЦИК страны решил, что выборы продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта.
«Трехдневный формат голосования для нас привычный, удобный, традиционный. Это уже стандарт избирательной системы. Впервые он был реализован в период жесточайшей пандемии коронавируса. И если раньше мы были вынуждены идти на такую меру по соображениям санитарно-эпидемиологического характера, то сегодня голосование в течение трех дней — это в первую очередь проявление заботы о комфорте и удобстве избирателя», — прокомментировал Кондратьев.
Исследования показывают, что большинство россиян позитивно относятся к многодневному голосованию. Например, можно проголосовать, при этом спланировать выходные. Это удобно и комфортно. По данным ВЦИОМ, 74% респондентов оценили трехдневное голосование положительно, 15% — отрицательно.
«Всей семьей на выборы!»
Отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа» глава ЦИК РТ заявил, что Татарстан — это регион, в котором очень активные избиратели. В честь объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным Года семьи подготовлен проект «Всей семьей на выборы!».
«В Татарстане активно голосуют на выборах. Это не секрет, это цифры доказывают, — сказал руководитель республиканского Центризбиркома. — Буквально вчера мы были на съемке телевизионной программы с семьей Матросовых из Набережных Челнов. Мы видели друг друга впервые. Я их спрашиваю, а вы пойдете на выборы? А они отвечают: мы всей семьей пойдем. Вот и ответ. У нас в Татарстане на выборы ходят и голосуют целыми семьями».
Также он отметил, что зачастую семьи могут жить в разных районах города: молодежь — отдельно, пожилые люди — отдельно. В этом случае им поможет «Мобильный избиратель».
«Мы элементарно объединяем семьи. И если у них есть желание идти всей семьей на выборы, мы создаем все условия для того, чтобы они все вместе проголосовали. Вы знаете, сама жизнь подсказала», — поделился он.
Проект поддержали в Управлении ЗАГСа РТ и в Министерстве образования и науки республики.
За голосованием будут наблюдать блогеры
На днях в Общественной палате Татарстана начал работу Общественный штаб по наблюдению за выборами Президента России. Планируется, что программу обучения на республиканском уровне пройдут несколько тысяч наблюдателей.
«Главная цель такой работы — обеспечение принципов прозрачности и легитимности на выборах Президента, — подчеркнул глава ЦИК РТ. — Чем больше наблюдателей на выборах, тем больше открытости, контроля, больше доверия и легитимности вызывает избирательный процесс».
Как и в прошлые годы, Центральная избирательная комиссия рассчитывает на работу корпуса блогеров — наблюдателей. По словам Кондратьева, их работа незаменима для пользователей соцсетей, желающих узнать последнюю информацию с избирательных участков.
«Я помню первое совещание, когда мы с блогерами собрались, они пригласили меня. Я просто не понимал, что вокруг происходит. Сплошные трансляции идут, вопросы все задают вживую. Все это сразу уходит тоже в эфир, — рассказал Кондратьев о первом опыте общения с блогерами. — А потом наступает тот важный момент, когда это все начинает работать на открытость процесса. Когда мы видим на участке все четко. Когда мы видим, что где-то звонки идут, что якобы здесь есть какие-то нарушения, у нас там присутствует блогер-наблюдатель. Он вживую показывает: здесь все спокойно. Вот участок. Вот я здесь. Никаких проблемных вопросов нет. Сейчас этот сегмент сжался, но я очень рассчитываю, что они услышат меня и придут к нам на содействие».
Татарстан технически готов к применению ДЭГ на выборах
С точки зрения технологических и технических возможностей Татарстан готов к применению дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах.
«Мы второй раз приняли участие в федеральном эксперименте, федеральной тренировке ГАС „Выборы“», — сказал Кондратьев.
Он напомнил, что это огромная интернет-система с 10 модулями, полностью защищенная, полностью независимая от иностранного вмешательства.
Глава ЦИК РТ заявил, что он противник того, чтобы ДЭГ обсуждался отдельно. «Это как „Мобильный избиратель“ — у нас есть специальная опция, которая идет плюсом к традиционной форме голосования. Нам вот это надо развивать — традиционное голосование. Нам надо здесь усилить. Технически ДЭГ мы опробовали — 75% пришло на голосование. Душа радуется. 75% от количества заявившихся», — отметил он.
Однако вопрос заключается в том, что в обществе нет согласия насчет использования ДЭГ. Некоторые выступают против него. «Я считаю, что здесь торопиться не надо. Возможность есть. Торопиться не надо», — сказал он.
Центризбирком России разрешил 29 регионам провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах Президента РФ в 2024 году. Татарстана в этот список не попал.
Жителей Татарстана будут информировать о выборах на дому
Во время избирательной кампании продолжится реализация проекта «ИнформУИК». По сути, это привычные всем подомовые обходы, пояснил Кондратьев.
«Апробация такого алгоритма работы с избирателями успешно прошла в рамках подготовки к Единому дню голосования в сентябре, как говорится, от дома к дому, глаза в глаза. Тогда в эксперименте приняли участие участковые избирательные комиссии из Елабужского и Рыбно-Слободского районов Татарстана, а также Приволжского района Казани», — сказал Кондратьев.
Такая работа — это адресное информирование граждан о времени и месте голосования, о зарегистрированных кандидатах, о возможности проголосовать вне избирательного участка с помощью «Мобильного избирателя» или на дому.
«Если мы проведем качественное информирование наших избирателей через „ИнформУИК“, мы наконец-то увидим избирательный актив нашей гражданской системы», — отметил он.
На пост Президента России претендуют 33 человека
По последним данным (на 13 часов 26 декабря), на выдвижение в качестве кандидата на пост Президента России претендуют 33 человека. В Центральную избирательную комиссию России подано 9 заявлений от политических партий и 24 — от граждан РФ.
«Эти дни будут очень напряженными в работе Центральной избирательной комиссии России. Мы понимаем, и вы знаете об этом. Я думаю, что действительно это будет очень интересная политическая борьба», — отметил глава ЦИК.
Кондратьев согласился с мнением главы ЦИК России Эллы Памфиловой, которая считает, что кампания будет конкурентной.
Напомним, первым подал документы для регистрации на выборах действующий Президент РФ Владимир Путин. Он объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру 8 декабря в ответ на просьбу спикера парламента ДНР, командира батальона «Спарта» Артема Жоги. Он будет участвовать как самовыдвиженец.
Этап подачи документов от кандидатов на пост главы государства стартовал 9 декабря. Он продлится до 27 декабря для самовыдвиженцев и до 1 января — для кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Претенденты должны будут к 31 января собрать подписи в свою поддержку. Речь идет о более чем 300 тыс. подписей для самовыдвиженцев и о более чем 100 тыс. — для кандидатов от партий.
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