Общество 30 декабря 2025 09:51

В Набережных Челнах 31 декабря запланирован праздничный салют

31 декабря на площади Азатлык в Набережных Челнах состоится праздничный салют. Начало фейерверка запланировано на 22:00.

Праздничные мероприятия на площади стартуют в 19:00. В целях обеспечения общественной безопасности и комфортного пребывания горожан будут усилены меры охраны общественного порядка, организованы дополнительные посты и досмотровые мероприятия.

Жителей и гостей города просят отнестись с пониманием к вводимым мерам и соблюдать требования сотрудников служб безопасности.

«Зима в Татарстане»: фестиваль гриля «Снежки и пирожки», «СаниФест» и концерт AVSTRALIA
