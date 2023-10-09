В Набережных Челнах 224 тысячи квартир получили тепло

В Набережных Челнах тепло подано в 224 тыс. квартир, однако есть еще ряд домов, которые пока остаются без отопления.

Как сообщил на аппаратном совещании первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев, отопительный сезон стартовал еще 25 сентября. В первую очередь тепло было подано в социально значимые учреждения: детские сады, школы, больницы.

«Я вам обещал, что после сентября наступит октябрь. Свое обещание я выполнил. На дворе середина осени со всеми своими погодными сюрпризами», — прокомментировал ситуацию мэр Автограда Наиль Магдеев.

Зуев напомнил, что к подаче тепла в дома приступили на прошлой неделе.

«За последние трое суток поступали заявки, которые оперативно отрабатывались управляющими компаниями. Среди них обращения, что батареи недостаточно горячие — они не будут горячими сейчас, потому что нет таких погодных условий, чтобы они обжигали руки. В одной из комнат не работает батарея из-за воздушных стояков. Эти проблемы мы устраняем оперативно, здесь тоже нет сложностей. Категория „слишком жарко в квартире“. Ну, тут уже ничего не поделаешь», — отметил чиновник.

Реагируя на доклад Зуева, глава Автограда Наиль Магдеев заметил, что нерешённые заявки есть в домах, где проводился капитальный ремонт. В кратчайшие сроки там будет проведена необходимая работа.

«Бывает завоздушена трасса, бывает завоздушена разводка внутри. Это всё рабочие моменты с учетом того, что днем до 10 градусов тепла. Все эти работы при плюсовых температурах могут быть решены оперативно. Тепло подано, нужно дальше отрабатывать. Это уже ответственность управляющих компаний. Основной теплоисточник, ТЭЦ, вырабатывает в достаточном количестве тепло, подает на магистрали», — сказал Магдеев.

Мэр поручил отработать все заявки в течение суток.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов на субботнем республиканском совещании призвал контролировать пуск тепла и следить за состоянием дымоходов.