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Общество 30 апреля 2024 12:18

В Набережные Челны прибыл ретро-состав «Паровоз Победы»

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В Набережные Челны прибыл ретро-состав «Паровоз Победы»

Сегодня, 30 апреля, ретро-состав «Паровоз Победы» прибыл на железнодорожный вокзал Челнов. Фото и видео опубликованы в Telegram-канале Автограда.

Ретро-состав представляет собой своего рода музей на рельсах. Жители города, прибывшие на перрон вокзала, могли увидеть военную технику, боевые орудия, атрибутику. Для челнинцев был организован праздничный концерт, работала полевая кухня. Всего в мероприятии приняли участие более 3 тыс. человек.

Во время трёхчасовой остановки состава гости мероприятия смогли сфотографироваться с паровозом «Лебедянка», уникальными военными экспонатами времен Великой Отечественной, стать участниками реконструкции, воссоздающей атмосферу 1945 года, встречи солдат, вернувшихся с фронта, и праздничного концерта.

Напомним, «Паровоз Победы» сформирован на Куйбышевской железной дороге в честь 79-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне. Накануне Бугульма приняла ретро-поезд, как сообщал «Татар-информ».

Всего в графике «Паровоза Победы» остановки на 11 станциях Куйбышевской магистрали. Проект призван донести до подрастающего поколения историю великого подвига нашего народа.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

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