Более 3 тыс. человек встретили «Паровоз Победы» в Бугульме

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Накануне в Бугульму прибыл ретро-состав «Паровоз Победы». В рамках события на перроне было организованно торжественное мероприятие, которое посетили более 3 тыс. жителей и гостей города, сообщает пресс-служба РЖД.

Ретро-состав, сформированный на Куйбышевской железной дороге в преддверии Дня Победы, прибыл под дружные аплодисменты. Гости могли увидеть экспозицию техники времен Великой Отечественной войны и отдать дань героям, вставшим на защиту нашей Родины.

В состав включены празднично украшенный паровоз «Лебедянка», пассажирские вагоны «Бессмертного полка», платформы с военной техникой, полевая кухня на колесах и многое другое.

Праздничную атмосферу на перроне создавали творческие коллективы Самарской области и Татарстана, которые исполнили песни советских времен.

Сегодня, 30 апреля, ретро-состав прибудет на ж/д вокзал Челнов, а всего в графике «Паровоза Победы» остановки на 11 станциях Куйбышевской магистрали.