В Набережных Челнах ожидается поставка более 10 тыс. доз вакцин от Covid-19

В Набережных Челнах продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Всего в город поступило 211 750 доз вакцин. Сегодня ожидается поставка 10 400 доз вакцин. Об этом на совете города сообщил начальник Горздрава Александр Николаев.

Спикер доложил, что первым компонентом провакцинировано 190 835 человек, вторым — 125 067.

Вакцинация организована во всех взрослых поликлиниках города, торговом центре «Тулпар» и «Мегастрое», продолжается активная выездная работа мобильных бригад на предприятия города. Все пункты вакцинации работают в штатном режиме, в том числе и в праздничные дни.

В Набережных Челнах продолжает функционировать два провизорных госпиталя: это инфекционная больница и горбольница № 5, куда поступают все первичные обращения и ставится диагноз, затем пациентов перенаправляют в другие больницы города.

«Ситуация остается напряженной, стабильно высокий уровень обращений. В подавляющем большинстве на госпитализации находятся пациенты, не прошедшие вакцинацию», — отметил начальник Горздрава.

Сегодня под медицинским наблюдением в Набережных Челнах находятся 208 человек, 132 из них контактные.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 10 ноября в Челнах начнут выявлять непривитых от Covid-19 в трудовых коллективах.