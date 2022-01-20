В Набережные Челны доставлено 270 тыс. доз четырех вакцин от Covid-19

Прививочная кампания от коронавирусной инфекции в Набережных Челнах стартовала в ноябре 2020 года, с начала массовой вакцинации в Автоград доставлено более 270 тыс. разных вакцин от Covid-19. Об этом на пресс-конференции в Набережных Челнах сообщила замначальника Управления здравоохранения Айгуль Бурганова.

Для челнинцев на сегодняшний день доступны «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Бурганова напомнила, что в конце прошлого года горожанам пришлось столкнуться с некоторыми трудностями и вставать в лист ожидания за той или иной вакциной.

«В настоящее время все четыре вида вакцины доступны в любом количестве. По необходимости по нашей заявке в город привозится вакцина из Казани», — уточнила спикер.

На сегодняшний день в медучреждениях Челнов под медицинским наблюдением остается 107 человек, контактировавших с положительными ковид-пациентами. Снято с наблюдения более 11 тыс. горожан в связи с отсутствием признаков коронавирусной инфекции.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ревакцинацию от коронавируса в Набережных Челнах прошли 18 тыс. человек.