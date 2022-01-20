Ревакцинацию от коронавируса в Набережных Челнах прошли 18 тыс. человек

Ревакцинацию от коронавируса в Набережных Челнах прошли порядка 18 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции сообщила замначальника Управления здравоохранения Айгуль Бурганова.

«Вакцинация — самый эффективный, признанный во всем мире способ защиты от вирусных заболеваний. В Татарстане, в том числе и в Набережных Челнах, уровень [необходимого] коллективного иммунитета пока не сформирован, поэтому необходимо проводить и ревакцинацию», — отметила представитель ведомства.

По словам Бургановой, ревакцинацию в Набережных Челнах проводят через шесть месяцев после вакцинации, такой же срок для вакцинации определен для пациентов, которые переболели ковидом.

Вакцинация в Набережных Челнах по-прежнему организована во всех взрослых поликлиниках, для удобства населения также продолжают работать мобильные пункты.

На сегодняшний день первым компонентом в Набережных Челнах вакцинировано 268 тыс. человек, второй компонент получили более 214 тыс. человек.