В Набережночелнинском суде сообщили, что жалоба от Моргенштерна* не поступала

Ряд СМИ сообщил о том, что рэпер Моргенштерн* обжаловал решение Набережночелнинского суда о штрафе на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в своих видеоклипах.

Однако, как сообщили в пресс-службе суда, никакая жалоба от исполнителя пока не поступала.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Набережных Челнах вновь завели дело на Моргенштерна* за пропаганду наркотиков.

*Физлицо, внесенное Минюстом РФ в список иноагентов