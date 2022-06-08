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Ру Тат
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Происшествия
8 июня 2022  11:07
Павел Климчак

В Набережночелнинском суде сообщили, что жалоба от Моргенштерна* не поступала

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Ряд СМИ сообщил о том, что рэпер Моргенштерн* обжаловал решение Набережночелнинского суда о штрафе на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в своих видеоклипах.

Однако, как сообщили в пресс-службе суда, никакая жалоба от исполнителя пока не поступала.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Набережных Челнах вновь завели дело на Моргенштерна* за пропаганду наркотиков.

*Физлицо, внесенное Минюстом РФ в список иноагентов

#суд Набережных Челнов #пропаганда #наркотики
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