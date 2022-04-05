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Происшествия
5 апреля 2022  12:45
Полина Шевчук

В Челнах вновь завели дело на Моргенштерна за пропаганду наркотиков

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В отношении рэпера Алишера Моргенштерна в Набережных Челнах вновь завели дело о пропаганде наркотиков в его видеоклипах, опубликованных ранее в сети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По результатам повторной проверки было принято решение о возбуждении административного дела по факту пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

На совершение преступления указывают показания свидетелей, а также результаты лингво-ботанической экспертизы, которую провели специалисты Набережночелнинского государственного педуниверситета. Результаты говорят о том, что на краях татуировки на груди рэпера  «изображено растение, похожее на коноплю».

По данным источника агентства, дело направлено в городской суд Челнов.

#наркотики #конопля
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