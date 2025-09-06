В МВД Татарстана раскрыли подробности финансовой пирамиды «Город Легенд»

Стала известна схема, по которой организаторы финансовой пирамиды «Город Легенд» обманули казанцев на миллионы.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, организацию маскировалась под IT-компанию. Мошенники с 2022 года обманывали людей под видом инвестиционной компании и мобильного приложения для кэшбека. Они обещали людям прибыль за инвестиции и привлечение новых клиентов.

На самом деле это была пирамида: деньги новым вкладчикам выплачивались за счет средств тех, кто пришел позже. Таким образом обманули не менее 38 человек на сумму более 3,4 миллиона рублей.

Экономические полицейские задержали двоих подозреваемых, их поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, за которое предусмотрено до 10 лет лишения свободы.