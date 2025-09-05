news_header_top
Происшествия 5 сентября 2025 10:21

В Казани задержали организаторов финансовой пирамиды, обманувших людей на миллионы

Прокуратура Татарстана проверила жалобы 32 жителей Казани на компанию «Город Легенд». Эти люди заявили, что сотрудники фирмы обманом забрали у них более 3,4 миллиона рублей, пообещав прибыль от инвестиций, а сами просто присвоили деньги.

Сначала полиция отказалась возбуждать уголовное дело. Однако прокуратура, изучив материалы, обнаружила признаки мошенничества и финансовой пирамиды. В результате прокуратура отменила решение полиции и заставила провести проверку заново. По итогу было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как рассказали в прокуратуре Татарстана, подозреваемых задержали, а деятельность компании остановили. Сейчас по делу продолжается расследование.

