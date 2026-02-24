news_header_top
Происшествия 24 февраля 2026 17:47

В МВД сообщили подробности уголовного дела казанских застройщиков таунхаусов

МВД раскрыло подробности уголовного дела казанских застройщиков таунхаусов. Как сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк, группа предпринимателей под видом строительства жилых домов занималась мошенничеством и отмыванием денег.

Они активно рекламировали свои услуги – в интернете, на билбордах Казани и через риелторов. Клиентам обещали построить дома в Казани и нескольких районах Татарстана за 4–6 месяцев. Стоимость проектов составляла от 3 до 10 миллионов рублей.

Чтобы создать видимость работ, сотрудники фирмы на некоторых участках проводили минимальные строительные работы, например, заливали фундамент. В итоге с февраля 2023 по апрель 2024 года пострадали 65 человек, общий ущерб – 264 млн рублей.

Назначенные экспертизы показали, что дома на таких фундаментах разрушились бы. Всего проведено 44 строительно‑технические экспертизы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что фигурантам уже избрали меры пресечения. Сейчас дело с обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Казани.

