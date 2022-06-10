В МВД сообщили подробности смертельной аварии со сгоревшей «ГАЗелью» в РТ

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, всего в смертельной аварии под Буинском участвовало три грузовика: прежде, чем столкнуться с «ГАЗон NEXT», водитель «ГАЗели» зацепил корпусом «КАМАЗ».

Фото: МВД по РТ

«По предварительной информации, водитель автомобиля "ГАЗель" двигался со стороны Казани в направлении Оренбурга, не справился с управлением и совершил касательное столкновение с прицепом встречного грузового автомобиля "КАМАЗ", а после совершил лобовое столкновение с встречным автомобилем "ГАЗон". В автомобиле "ГАЗель" произошло возгорание», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Фото: МВД по РТ

Погибшим оказался водитель «ГАЗели» – мужчина скончался от полученных травм в кабине большегруза.

Ранее агентство сообщало о том, как в Татарстане «ГАЗель» загорелась после лобового столкновения с другим грузовиком.