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Ру Тат
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Происшествия
10 июня 2022  18:59
Павел Климчак

В МВД сообщили подробности смертельной аварии со сгоревшей «ГАЗелью» в РТ

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Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, всего в смертельной аварии под Буинском участвовало три грузовика: прежде, чем столкнуться с «ГАЗон NEXT», водитель «ГАЗели» зацепил корпусом «КАМАЗ».

 

Фото: МВД по РТ 

«По предварительной информации, водитель автомобиля "ГАЗель" двигался со стороны Казани в направлении Оренбурга, не справился с управлением и совершил касательное столкновение с прицепом встречного грузового автомобиля "КАМАЗ", а после совершил лобовое столкновение с встречным автомобилем "ГАЗон". В  автомобиле "ГАЗель" произошло возгорание», – уточнили в пресс-службе ведомства.

 

Фото: МВД по РТ 

Погибшим оказался водитель «ГАЗели» – мужчина скончался от полученных травм в кабине большегруза.

Ранее агентство сообщало о том, как в Татарстане «ГАЗель» загорелась после лобового столкновения с другим грузовиком.

#ДТП с погибшими #МВД по РТ
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