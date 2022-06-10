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Ру Тат
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Происшествия
10 июня 2022  16:45
Павел Климчак

В Татарстане «ГАЗель» загорелась после лобового столкновения с другим грузовиком

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Сегодня в поселке Васильевка под Буинском, на улице Заводской, столкнулись лоб в лоб два грузовика: «ГАЗон NEXT» и «ГАЗель». После столкновения последний большегруз загорелся.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На место быстро прибыли пожарные и потушили авто. Площадь возгорания составила около пяти квадратных метров. По предварительной версии, пожар начался из-за неисправности механизмов грузовика.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В результате аварии погиб один человек, его личность в данный момент устанавливается. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #лобовое столкновение #ДТП с погибшими
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