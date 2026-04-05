В МВД сообщили о стабилизации подростковой преступности в России

Обстановка с детской и подростковой преступностью в России за первые два месяца 2026 года стабилизировалась. Об этом ТАСС сообщили в пресс‑центре МВД России.

По данным ведомства, предпринятые меры позволили удержать ситуацию под контролем. Число предварительно расследованных преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, снизилось на 9,6% – с 4,9 тыс. до 4,4 тыс. случаев. В МВД подчеркнули, что работа в этой сфере находится под постоянным контролем.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что значительная часть преступлений среди подростков совершается под влиянием деструктивного контента и социальных сетей, где нередко происходит героизация и популяризация преступников.

Он также обратил внимание, что работа комиссий по делам несовершеннолетних и реальное взаимодействие всех структур, занимающихся профилактикой правонарушений, находится в зоне личной ответственности глав городов и районов.