Минниханов призвал усилить меры против буллинга и подростковой преступности

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Совета Безопасности РТ. Встреча состоялась в Казанском Кремле. В заседании участвовали председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр республики Алексей Песошин, главы городов и районов, а также представители министерств и ведомств, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Участники обсудили дополнительные меры по предотвращению групповых преступлений среди несовершеннолетних, буллинга в образовательных учреждениях и вовлечения подростков в диверсионную и террористическую деятельность.

Минниханов отметил, что многие подростки не осознают, что противоправные действия могут привести к тяжелым последствиям. По его словам, одновременно усилилась активность украинских неонацистских групп, которые пытаются вербовать российских граждан, прежде всего молодежь, для совершения диверсионно-террористических актов.

Он подчеркнул, что результатом такой деятельности становятся нападения в школах и других учебных заведениях. За последние месяцы в стране произошло несколько подобных случаев, регулярно фиксируются поджоги релейных шкафов и вышек сотовой связи. Один из инцидентов произошел в январе в лицее Нижнекамска, где семиклассник напал на техническую работницу.

Раис республики также отметил, что значительная часть преступлений среди подростков совершается под влиянием деструктивного контента и социальных сетей, где нередко происходит героизация и популяризация преступников.

Он обратил внимание, что работа комиссий по делам несовершеннолетних и реальное взаимодействие всех структур, занимающихся профилактикой правонарушений, находится в зоне личной ответственности глав городов и районов.

Еще одной проблемой Минниханов назвал чрезмерное освещение трагедий в медиапространстве. Он поручил Государственно-правовому управлению Раиса РТ совместно с аппаратом Антитеррористической комиссии РТ и Республиканским агентством «Татмедиа» подготовить предложения по регулированию этой темы.

На заседании также обсудили, как усилить профилактическую работу среди школьников, чтобы предотвратить деструктивные проявления, а также вопросы безопасности в образовательных учреждениях. Речь шла о контроле за деятельностью охранных организаций и соблюдении пропускного режима. Ранее в республике почти в полтора раза увеличили финансирование охраны школ.