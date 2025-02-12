В МВД сообщили, что в Татарстане живут порядка ста тысяч мигрантов

По состоянию на 1 февраля в Татарстане проживает порядка ста тысяч мигрантов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель начальника Управления по вопросам миграции МВД по РТ Антон Губачев.

«По состоянию на 1 февраля 2025 года на территории Республики Татарстан находится 97,5 тысяч иностранцев и лиц без гражданства. Из них около 75 тысяч имеют действующий миграционный учет по месту пребывания и около 22 тысяч человек проживают на основании разрешения на временное проживание или вида на жительство», – поделился он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за прошлый год в Татарстане 166 иностранцев подписали контракт с Минобороны РФ.