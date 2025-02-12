Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

За прошлый год в Татарстане 166 иностранцев подписали контракт с Минобороны РФ. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель начальника Управления по вопросам миграции МВД по РТ Антон Губачев.

«В прошлом году контракт подписало 166 иностранцев и еще 42 человека, которые ранее получили гражданство РФ. В этом году контракты с Минобороны РФ заключило уже 24 иностранца и 2 человека, которые не так давно приобрели гражданство РФ», – сказал он.

По словам представителя ведомства, при наличии необходимых документов иностранный гражданин заключает контракт в течение 30 дней после приезда.