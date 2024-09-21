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Происшествия 21 сентября 2024 19:11

В МВД рассказали подробности ДТП с квадроциклом, в котором погиб 13-летний подросток в РТ

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В МВД Татарстана рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб 13-летний школьник.

По данным МВД, сегодня в 13.20 сотрудники специализированного батальона Госавтоинспекции заметили в поселке Песчаные Ковали квадроцикл без госномеров. Они потребовали, чтобы водитель остановился, однако тот проигнорировал требование и попытался скрыться.

Выезжая с прилегающей к АЗС территории, водитель квадроцикла наехал на патрульный мотоцикли продолжил двигаться дальше. Экипаж мотопатруля поехал за нарушителем. Инспекторы ДПС неоднократно требовали водителя остановиться, но тот продолжал ехать.

По пути водитель квадроцикла несколько раз нарушил правила дорожного движения, в том числе проехал на красный свет на перекрестке дорог из Песчаных Ковалей и Борового Матюшино.

Пытаясь снизить скорость квадроцикла и добиться его остановки, инспектор ДПС опередил его и стал медленно сбрасывать скорость. В какой-то момент водитель квадроцикла не справился с управлением и наехал на патрульный мотоцикл. От удара водитель вылетел из квадроцикла, ударился о дорожное ограждение и скончался.

Как выяснилось, водителем оказался 13-летний подросток. Определить возраст нарушителя до того, как все случилось, не представлялось возможным, поскольку, по данным полицейских, он был в мотошлеме.

В настоящее время проводится проверка, которая установит все остоятельства трагедии. На место ДТП были приглашены близкие погибшего подростка. По данным МВД, решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

«Татар-информ» сообщал, что сегодня на 20-м километре трассы Казань – Боровое Матюшино погиб подросток на квадроцикле.

#погиб подросток #ДТП с погибшим
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