Под Казанью школьник на квадроцикле врезался в отбойник на трассе и погиб

Сегодня на 20-м километре автодороги Казань – Боровое Матюшино погиб подросток на квадроцикле. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы трагедии.

По словам очевидцев, школьника заметили сотрудники ДПС и поехали за ним. Не справившись с управлением, подросток за рулем квадроцикла врезался в отбойник. От полученных травм школьник скончался на месте.

UPD. По данным прокуратуры Приволжского района Казани, подростку было 13 лет. Сотрудники надзорного ведомства начали проверку.