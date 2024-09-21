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Происшествия 21 сентября 2024 16:57

Под Казанью школьник на квадроцикле врезался в отбойник на трассе и погиб

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Сегодня на 20-м километре автодороги Казань – Боровое Матюшино погиб подросток на квадроцикле. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы трагедии.

По словам очевидцев, школьника заметили сотрудники ДПС и поехали за ним. Не справившись с управлением, подросток за рулем квадроцикла врезался в отбойник. От полученных травм школьник скончался на месте.

UPD. По данным прокуратуры Приволжского района Казани, подростку было 13 лет. Сотрудники надзорного ведомства начали проверку.

Фото: © Прокуратура РТ

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