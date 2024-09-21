Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Под Казанью школьник на квадроцикле врезался в отбойник на трассе и погиб
Сегодня на 20-м километре автодороги Казань – Боровое Матюшино погиб подросток на квадроцикле. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы трагедии.
По словам очевидцев, школьника заметили сотрудники ДПС и поехали за ним. Не справившись с управлением, подросток за рулем квадроцикла врезался в отбойник. От полученных травм школьник скончался на месте.
UPD. По данным прокуратуры Приволжского района Казани, подростку было 13 лет. Сотрудники надзорного ведомства начали проверку.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников