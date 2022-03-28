В МВД рассказали подробности ночной драки в поселке Осиново

Инцидент произошел минувшей ночью в Осиново возле одного из жилых домов на улице Солнечной. О драке сообщили в отдел полиции «Осиново», на место выезжали оперативники.

Как выяснилось, к двум братьям, жителям Осиново, приехали несколько молодых людей. Между ними начался конфликт, который вскоре перерос в драку.

В результате случившегося один из молодых людей госпитализирован. В данный момент сотрудники полиции устанавливают всех участников драки. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее агентство сообщало о состоянии жителей Осиново, поступивших в больницу после драки.