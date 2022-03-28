Минздрав РТ рассказал о состоянии жителей Осиново, поступивших в больницу после драки

В Министерстве здравоохранения Татарстана рассказали о состоянии жителей поселка Осиново Зеленодольского района РТ, пострадавших в драке.

В центральную районную больницу, по данным пресс-службы ведомства, поступили пять человек.

«Двоим из них медицинская помощь не потребовалась, двое были осмотрены врачами и отпущены на амбулаторное долечивание, один пациент госпитализирован. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», – сообщали в Минздраве РТ.