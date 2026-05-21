Общество 21 мая 2026 15:22

В МВД рассказали, от чьего имени чаще всего звонят мошенники

Мошенники очень часто звонят от имени финансовых сотрудников. Об этом на пресс-конференции МВД по РТ, посвященной дистанционному мошенничеству, рассказал начальник отдела УБК МВД по Республике Татарстан Раил Куряков.

Помимо звонков от имени сотрудников банка, аферисты могут представиться работниками правоохранительных органов или позвонить от имени родственника.

Жертвам чаще всего предлагают сохранить сбережения, избежать перевода денег в недружественные страны, либо, при звонке от «родственника», просят денег для возмещения ущерба при попадании в сложную ситуацию, например ДТП.

