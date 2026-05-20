Нацбанк рассказал, кто чаще всего попадается на уловки мошенников в РТ

В Национальном банке рассказали, кто чаще всего попадается на уловки мошенников. Данные сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» о мерах противодействия распространенным схемам мошенничества привела начальник экономического отдела Отделения Банка России – Национального банка по РТ Елена Кирсанова.

За 25-й год банками было пресечено 134 млн попыток мошенников похитить деньги со счетов, что почти в два раза больше, чем в 2024-м. При этом банкам удалось уберечь почти 14 триллионов рублей клиентов, отметила Кирсанова.

«Быть обманутым мошенниками может любой. Тем не менее в результате опроса мы выявили среднестатистический портрет жертвы, который совпадает с данными в Татарстане. В 2025 году чаще всего на уловки мошенников попадались проживающие в городе, работающие женщины со средним уровнем дохода и средним образованием. Наибольший интерес у мошенников вызывают экономически активные люди в возрасте от 25 до 64 лет», – рассказала Елена Кирсанова.

29% опрошенных рассказали, что хотя бы раз сталкивались с мошенниками, а 9% лишились своих средств, добавила она.