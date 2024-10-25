В МВД раскрыли подробности дела против действующего и бывшего замглавы Минэнерго

МВД раскрыло подробности уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего и действующего замглавы Министерства экономики. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Задержали действующего и бывшего заместителей министра энергетики РФ, а также двоих заместителей директора бюджетного учреждения. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере», – указано в сообщении. Кроме того, действующий заместитель министра Сергей Мочальников подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

По предварительной информации, за период с 2014 по 2023 годы между Министерством энергетики РФ и рядом подконтрольных организаций было заключено несколько договоров о проведении подрядных работ по закрытию нерентабельных и бесперспективных угольных шахт и карьеров. Однако фактически эти работы выполнены лишь частично. При этом акты приёмки выполненных работ и соответствующие экспертные заключения, ставшие основой для перевода денежных средств, были утверждены и подписаны представителями Министерства энергетики и одного из бюджетных государственных учреждений. В июне двум фигурантам этого дела были предъявлены обвинения, а также избрана мера пресечения в виде ареста.

Накануне стало известно о задержании бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Яновского. По местам проживания и работы задержанных проведены обыски. Расследование дела продолжается, отметила Ирина Волк.