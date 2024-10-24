В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского

В Москве задержан бывший заместитель министра энергетики Анатолий Яновский по делу о мошенничестве. Об этом передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Анатолия Яновского привезли на допрос к следователям в связи с расследованием дела о мошенничестве.

После завершения допроса будет принято решение относительно меры его пресечения, сообщил источник агентства.