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Происшествия 24 октября 2024 09:50

В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского

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В Москве задержан бывший заместитель министра энергетики Анатолий Яновский по делу о мошенничестве. Об этом передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Анатолия Яновского привезли на допрос к следователям в связи с расследованием дела о мошенничестве.

После завершения допроса будет принято решение относительно меры его пресечения, сообщил источник агентства.

#Мошенничество
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