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В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского
В Москве задержан бывший заместитель министра энергетики Анатолий Яновский по делу о мошенничестве. Об этом передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Анатолия Яновского привезли на допрос к следователям в связи с расследованием дела о мошенничестве.
После завершения допроса будет принято решение относительно меры его пресечения, сообщил источник агентства.
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