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В МВД прокомментировали информацию об ограничении полномочий Интерпола в России
МВД России опровергло сообщения о том, что полномочия Интерпола в стране теперь ограничены.
Как пояснили в ведомстве, в опубликованном приказе МВД действующий порядок работы Интерпола в России остался прежним. Информация об этом появилась в информационном интернет-портале «МВД МЕДИА».
«Опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации приказ МВД России не меняет существующий порядок осуществления оперативно-служебной деятельности НЦБ Интерпола МВД России, а также взаимодействия с Генеральным секретариатом Интерпола и со всеми странами — членами организации», – указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Интерпол теперь сможет только проводить опросы, наводить справки и заниматься отождествлением личности.
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