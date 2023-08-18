В МВД прокомментировали информацию об ограничении полномочий Интерпола в России

МВД России опровергло сообщения о том, что полномочия Интерпола в стране теперь ограничены.

Как пояснили в ведомстве, в опубликованном приказе МВД действующий порядок работы Интерпола в России остался прежним. Информация об этом появилась в информационном интернет-портале «МВД МЕДИА».

«Опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации приказ МВД России не меняет существующий порядок осуществления оперативно-служебной деятельности НЦБ Интерпола МВД России, а также взаимодействия с Генеральным секретариатом Интерпола и со всеми странами — членами организации», – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Интерпол теперь сможет только проводить опросы, наводить справки и заниматься отождествлением личности.