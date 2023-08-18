МВД ограничило полномочия Интерпола в России

МВД России ограничило полномочия Интерпола в России в оперативно-разыскной деятельности. Международная организация вправе только проводить работу с запросами, наведением справок и отождествление личности. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

Сам приказ № 199 датирован 31 марта 2023 года, но был зарегистрирован только сегодня. Как следует из документа, Интерпол – крупнейшая в мире международная полицейская организация, в которую входят 195 стран, теперь сможет только проводить опросы, наводить справки и заниматься отождествлением личности.

Ранее Национальное центральное бюро Интерпола участвовало в международном розыске обвиняемых, осужденных и лиц, пропавших без вести, оказывало консультативно-методическую помощь, осуществляло мероприятия по защите государственной тайны и конфиденциальной информации, а также выполняло ряд других функций.