В МВД призвали россиян не реагировать на провокации с призывами к терроризму

Министерство внутренних дел России сообщило, что в социальных сетях и мессенджерах провокаторы могут склонять россиян к террористической деятельности и другим серьезным преступлениям. Особенно уязвимой категорией являются подростки и молодежь, отмечает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что соцсети позволяют провокаторам свободно собирать информацию о потенциальных жертвах и анализировать личные страницы.

Сообщения с предложением совершить теракт стали поступать и детям из Татарстана. О том, как обезопасить свою семью, «Татар-информу» рассказали клинический психолог и детский омбудсмен.

Как рассказали в МВД, родителям важно научить ребенка не отвечать на сомнительные предложения и сообщения в социальных сетях, обращать внимание, если ребенок в реальной жизни выполняет задания, полученные в Интернете, так называемые «челленджи». Они могут содержать опасные для здоровья действия.

В свою очередь подросток должен сообщить о любых подозрительных предложениях и новых знакомых родителям , педагогам или в полицию.