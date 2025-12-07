В МВД предупредили о мошенниках, которых создают фейковые чаты «поиска пропавших» на СВО

Мошенники создают фиктивные чаты и группы в мессенджерах и социальных сетях, якобы посвященные поиску пропавших в зоне спецоперации военнослужащих. Об этом предупреждает Управление МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Цель мошенников – хищение денег и получение персональных данных через распространение среди родственников участников СВО вредоносного программного обеспечения. Киберполиция также опубликовала скриншоты из подобных чатов.

В ведомстве подчеркнули, что отсутствие связи с военнослужащим – тяжелое испытание для семьи, однако в этой ситуации крайне важно сохранять бдительность.

МВД рекомендует не доверять личную информацию сомнительным каналам. Обращаться только в официальные инстанции для получения достоверных сведений.