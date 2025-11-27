В Минцифры РТ предупредили о фейковых чатах «по поиску» пропавших военнослужащих

Злоумышленники создают фиктивные сообщества в мессенджерах и социальных сетях, предлагающие помочь в поиске пропавших участников специальной военной операции. На это явление обратили внимание в Минцифры Татарстана.

В ведомстве подчеркнули, что цель мошенников – «не поддержка, а хищение денежных средств и сбор персональных данных через распространение вредоносных программ».

Создатели фейковых групп и чатов пытаются войти в контакт с родственниками пропавших без вести, чтобы выманить у близких военнослужащего личную информацию или устроить денежные сборы под видом «помощи».

В Минцифры РТ призвали не вступать в непроверенные чаты, не переходить по сомнительным ссылкам и не отправлять персональные данные неизвестным лицам. «Все официальные вопросы решаются через государственные инстанции!» – добавили в министерстве.