В музее-заповеднике «Ленино-Кокушкино» составят смету по восстановлению флигеля

В государственном историко-культурном музее-заповеднике «Ленино-Кокушкино» специалисты подсчитают ущерб и составят смету по восстановлению флигеля после пожара. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации Пестречинского района РТ.

Помощник Президента Республики Татарстан Олеся Балтусова вместе с главой района Ильхамом Кашаповым оценили последствия пожара на объекте, который произошел в воскресенье, 27 марта.

На момент пожара внутри флигеля 1987 года постройки не было экспонатов. Строение сгорело изнутри, также пострадала кровля на общей площади 96 кв. метров. Причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Двухэтажное здание музея находится в 18 метрах от флигеля, поэтому угрозы распространения пожара на него не было.

Ильхам Кашапов на выездном совещании заверил, что район посодействует в восстановлении объекта и направит обращения в необходимые инстанции.

Общая территория музея-заповедника «Ленино-Кокушкино» — 7,6 га. Здесь расположены двухэтажный дом усадьбы А.Д. Бланка (деда Владимира Ленина), хозяйственные постройки, парк с деревьями, декоративными кустарниками, березовой рощей и элементами благоустройства. Музей с 2019 года находится на реконструкции. С этого года он готовиться стать 13-м филиалом Национального музея Республики Татарстан, о чем ранее сообщал «Татар-информ».