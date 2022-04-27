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Общество
27 апреля 2022  03:16
Эльза Кузнецова

В музее Менделеевска открылся шоурум одежды и сувениров с дизайн-кодом города

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В музее Менделеевска открылся шоурум одежды и сувениров с дизайн-кодом города

На базе краеведческого музея Менделеевского района открылся шоурум брендовой одежды и сувенирной продукции с дизайн-кодом города. Об этом сообщил руководитель района Радмир Беляев.

«Активно продолжается работа по продвижению бренда нашего города, а именно дизайн-кода, который был создан при поддержке АО „Аммоний“ и выбран с помощью голосования большинством менделеевцев», — сказал он.

Ассортимент магазина насчитывает 14 позиций. «Одежда и сувениры будут интересны как гостям города, так и нашим жителям», — отметил Беляев. 

В ближайшем будущем ожидается расширение ассортимента товаров: планируется выпустить кружки, магниты, деревянные подставки для телефонов и другие товары.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Менделеевск стал первым малым городом в Татарстане с собственным дизайн-кодом.

#менделеевский район
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