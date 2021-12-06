Менделеевск стал первым малым городом в Татарстане с собственным дизайн-кодом

Менделеевск стал первым малым городом в Республике Татарстан, который разработал собственный дизайн-код. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель района Радмир Беляев.

«Это важное мероприятие. Мы путем голосования населения совместно с компанией „Аммоний“ и архитекторами из Москвы разработали дизайн-код Менделеевского района. В субботу мы его презентовали широкой общественности», — рассказал о работе глава района.

Радмир Беляев отметил, что дизайн-код — это настольная книга по дальнейшему благоустройству и развитию территории, включает в себя и тендерплан, и план развития архитектурного внешнего вида, и логотип. Руководитель отметил, что ко всему вышеперечисленному не относится изменение герба, о чем его спрашивали подписчики в Instagram.

«Дизайн-код предполагает только брендирование. Это связано с узнаваемостью территории, туризмом, сувенирной продукцией. Такие бренды в широком формате есть в Казани, а в целом по республике среди малых городов мы стали первыми», — подчеркнул Беляев.