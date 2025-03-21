В музее Госсовета РТ рассказали об уникальном экземпляре Конституции Татарстана

В музее Государственного Совета Татарстана хранится уникальный экземпляр Конституции РТ. Именно он использовался в ходе церемонии инаугурации руководителя республики Рустама Минниханова в 2015 году, рассказала ведущая программы «Канун. Парламент. Җәмгыять» на телеканале ТНВ Файруза Мазитова.

Вступая в должность, Раис РТ, положив правую руку на специальный экземпляр Конституции, произносит текст присяги на верность многонациональному народу Татарстана. «Клятва произносится на двух государственных языках – татарском и русском. После этого Раис Республики Татарстан считается вступившим в должность», – напомнила журналистка.

Основной закон Татарстана был утвержден 6 ноября 1992 года на сессии Верховного Совета РТ XII созыва. «Там были действительно провозглашены весьма принципиально новые моменты: рыночная экономика. Равноправие народов было подтверждено безусловно», – заметил в связи с этим Марат Галеев, депутат всех созывов Государственного Совета региона – от первого до седьмого.

В этом контексте Мазитова и Галеев в ходе беседы также упомянули Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан, действовавший с 1994 по 2017 год.

Видео: t.me/parlamentrt.