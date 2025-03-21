В Национальном музее РТ открылась выставка, посвященная 30-летию Госсовета РТ

Выставка «Госсовет РТ: памятные символы дружбы и сотрудничества» открылась сегодня в Национальном музее Татарстана. Она посвящена 30-летию республиканского парламента. Участие в мероприятии принял председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Совсем скоро мы будем отмечать 30-летие парламента республики. 30 лет – немалый период, за это время страна пережила много изменений. И парламент Татарстана шагал в ногу с этими изменениями, даже опережая по ряду вопросов. Вопросы, которые волновали граждан, всегда активно обсуждались на заседаниях Верховного Совета, а потом Госсовета. Парламент всегда решал насущные вопросы своих избирателей и дальнейшего развития Татарстана», – сказал на церемонии открытия выставки Мухаметшин.

Председатель Госсовета поблагодарил депутатов разных созывов за совместный созидательный труд с руководством республики.

«Деятельность парламента важна в каждой стране, в каждом субъекте. Он создает условия, может объединить народ для достижения целей. Госсовет всегда работал на созидание, успех, взаимное сотрудничество с руководством республики», – подчеркнул он.

По словам Мухаметшина, главная ценность заключается в том, что Татарстану в разные периоды удалось отстоять свои интересы, укрепляя многовекторную экономику.

«Мы отдаем должное тому непростому историческому пути, который прожили все уровни власти республики», – заявил он.

Председатель Общественной палаты РТ, депутат Госсовета РТ первого созыва Зиля Валеева добавила, что парламентариев всегда волновала судьба республики и ее жителей.

«В Госсовете были и альтернативное мнение, и дискуссии, и прямо противоположные взгляды. Но в интересах республики мы всегда оставались единой командой. И это нам помогало в самые сложные времена», – отметила она.

Замминистра культуры РТ Ленар Хакимзянов заметил, что на новейшую историю Татарстана парламент оказал большое влияние.

«Депутаты всегда были опорой, ориентиром для граждан. Благодаря парламенту республика выбрала правильный курс и сегодня активно развивается», – убежден он.

Депутаты Госсовета – инициаторы многих прогрессивных решений и построения современной инновационной политики, заявил генконсул Казахстана в Казани Ерлан Искаков.

«Во всем мире ценят и уважают вклад Татарстана в дальнейшее поступательное развитие России, сохранение и приумножение добрых традиций, толерантности и взаимного уважения к представителям многочисленных национальностей и конфессий», – подчеркнул он.

По словам Искакова, зарубежные партнеры Татарстана особое внимание уделяют парламентским связям, поскольку так удается укреплять контакты, развивать торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество.

«В непростой период новой реальности мировой политики это способствует укреплению атмосферы доверия и взаимопонимания, созданию благоприятного социально-политического фона для внешнеэкономических контактов, привлечению иностранных инвестиций в экономику Татарстана», – заключил он.

Цель выставки – показать 30-летнюю историю межпарламентских связей Госсовета РТ через экспонаты парламентского музея. Так, на выставке можно увидеть протокольные сувениры, подаренные зарубежными делегациями, государственную, региональную и муниципальную символику, выставочные образцы продукции республиканских предприятий, рисунки и подарки жителей городов и районов республики.

В частности, представлены хрустальный кубок от комиссии парламентского собрания союза Белоруссии и России; зуб мамонта – подарок Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия); декоративное панно от председателя Совфеда Валентины Матвиенко, ваза от председателя комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжана Дэцзяна; статуэтка «Всадник на коне» от делегации ЦИК Казахстана, памятная монета «Z – Своих не бросаем!» от делегации ЛНР; национальный головной убор и халат от делегации Башкортостана и другие экспонаты. Часть экспонатов показали впервые.

Госсовет Татарстана первого созыва приступил к работе 30 марта 1995 года. В состав республиканского парламента избрали 130 народных депутатов, зарегистрировали четыре депутатские группы, образовали семь постоянных комиссий и комитет парламентского контроля.