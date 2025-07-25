В Муслюмовском районе Татарстана отметят 100-летие деревни Красный Яр

Завтра, 26 июля, деревня Красный Яр в Муслюмовском районе Татарстана отпразднует свое 100-летие. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Торжество начнется в 11 часов. На юбилей соберутся жители деревни, гости из соседних сел и уехавшие отсюда, но не забывшие малую родину местные уроженцы. Ключевым событием праздника станет концерт с участием артистов из Муслюмовского района. Гостей ждут татарские и русские песни, танцы и творческие выступления. Программа рассчитана на зрителей всех возрастов.

Рядом с главной площадкой будут работать игровые зоны и конкурсные станции. Для детей подготовят подвижные игры и развлечения, взрослые смогут поучаствовать в народных забавах и мастер-классах по ремеслам.

Одной из самых зрелищных частей программы станут соревнования по татарской борьбе корэш. За звание сильнейшего поборются спортсмены со всего района.

Торжественная часть праздника окажется посвящена чествованию жителей села, которые внесли значительный вклад в его развитие и процветание.

Празднование юбилея пройдет в рамках программы «Лето в Татарстане», инициированной Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

Подробнее о том, куда можно отправиться всей семьей в ближайшие выходные, читайте в материале «Лето в Татарстане»: «Бэлешфест», банный фестиваль и праздник флота.