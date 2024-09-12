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В Мурманской области введены ограничения на работу двух аэропортов
Работа аэропортов Мурманска и Апатит временно ограничена «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», сообщили в Росавиации.
«С 09:35 мск на работу двух аэропортов в Мурманской области – Мурманска (Мурмаши; код ICAO: ULMM) и Апатит (Хибины; ULMK) – введены временные ограничения», – указано в телеграм-канале официального представителя Росавиации.
Напомним, в минувший вторник Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Казани. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы с 7 часов утра. Как сообщают в Росавиации, временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
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