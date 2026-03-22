Общество 22 марта 2026 13:14

В Мурманске хотят построить большую соборную мечеть

Проект строительства большой соборной мечети разработали в Мурманске. Сейчас идет подбор места и поиск спонсоров. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель татарского культурного общества «Якташ» в Мурманской области Раил Биккиняев.

«У нас есть мечта и большая задача – построить соборную мечеть, которая гармонично вписывалась бы в ландшафт Мурманска. Здесь очень лояльный регион, где в таких вопросах всегда идут навстречу. Сейчас мы ищем место и спонсоров», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, в Мурманске есть большая потребность к появлению подобного объекта, так как на больших мусульманских праздниках, таких как Курбан-байрам или Ураза-байрам, приходится арендовывать большой спортивный комплекс, чтобы вместить всех желающих.

