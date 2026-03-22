Ураза в полярную ночь, оленина халяль и северный Сабантуй: как живут татары Мурманска

Как татары оказались в Мурманской области? Держат ли уразу в полярный день, когда Солнце не заходит за горизонт? Знают ли на Севере об эчпочмаках и чак-чаке? Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал председатель мурманского татарского культурного общества «Якташ» Раил Биккиняев.





«Татары всегда были заметным народом в Мурманской области»

– Раил Фаритович, расскажите, как сегодня живут татары в Мурманской области.

– По последней переписи населения, в Мурманской области проживают около 5 тысяч татар. Они дружны, все друг друга знают и помогают. Одними из строителей региона и города Романов-на-Мурмане (название Мурманска при основании, – прим. Т-и) стали как раз выходцы из Казанской губернии.

Тогда привлекали строителей со всей страны. Очень много татар участвовали в строительстве дороги в Мурманск и самого города. Они охотно ехали в места, где можно хорошо заработать. Конкретно в этот регион было несколько волн переселения. Одни приезжали для строительства, вторые – развивать рыбную промышленность. В строительстве местного порта участвовали целые татарские строительные бригады. Следующая волна пошла в послевоенное время, когда Мурманск начали восстанавливать после бомбежек.

Татары всегда были здесь очень заметны. В свое время в Мурманске была татарская слобода, здесь открывали медресе. В 2022 году открыли памятную доску основателю уникального российского предприятия «Атомфлот» Анверу Тумпарову. Сегодня татары четвертый по численности народ в области.

– Есть ли в области мечети?

– В Мурманске есть одна мечеть, которая стала исламским центром региона. Всего по области открыты 11-12 мусульманских организаций.

Большой процент населения Мурманской области – военные. Здесь много закрытых городов. В них у нас также получилось образовать татарские национальные организации. Примечательно, что и руководители, и имамы, и прихожане в них – кадровые военные, которые занимаются этим в свободное от службы время.

«Когда наступает полярный день, мы переходим на расписание намаза в Крыму»

– Как мусульмане Мурманской области держат уразу в полярный день?

– Это было одним из важных моментов, на которые мы обратили внимание. В исламе есть два положения на случай, когда затруднительно определить время намаза и приема пищи. Мусульмане могут брать время по Мекке или Медине или же по ближайшей местности, где есть стабильные восход и заход солнца. Мы взяли фетву, что когда наступает полярный день (и полярная ночь), мы переходим на расписание намаза в Крыму.

Есть задокументированные истории со времен строительства железной дороги к Мурманску. Мусульмане, которые ее строили, не могли держать пост из-за того, что солнце не садилось. Поэтому их всегда старались переводить в южные районы.

– Как обстоят дела в области с имамами, со строительством новых мечетей?

– Мусульманская община области самодостаточна. Мы стараемся выполнять свои задачи внутренними силами. Конечно, возникают вопросы, с которыми мы обращаемся и в вышестоящие органы.

У нас есть мечта и большая задача – построить соборную мечеть, которая гармонично вписывалась бы в ландшафт Мурманска. Здесь очень лояльный регион, где в таких вопросах всегда идут навстречу. Сейчас мы ищем место и спонсоров.

– В Мурманске есть потребность в большой мечети?

– Да, потребность в ней высокая. На всех праздниках, таких как Ураза-байрам, Курбан-байрам, действующей мечети не хватает. Обычно мы обращаемся в правительство области, чтобы нам выделили целый спортивный комплекс, куда в эти праздники приходят по 5-6 тысяч человек.

– Бывает ли оленина халяльной?

– Если вы забиваете оленя правильным способом, то тогда, конечно, его мясо будет халяльным. Мы этим периодически занимаемся. Убой оленей происходит раз в год, и небольшую часть мы разделываем именно под стандарт «Халяль». Отправляли мясо на пробу в одну из казанских сетей ресторанов, они были заинтересованы и сейчас определяются, будут ли добавлять в свое меню оленину.

Самый северный Сабантуй и «чак-чак-встречи»

– Какие татарские праздники вы отмечаете в Мурманской области?

– Мы стараемся сохранить и приумножить татарские традиции. Уже пятый год подряд проводим самый северный Сабантуй. Получаем от местных жителей хороший отклик, им нравится праздник. С каждым разом число участников растет, нас поддерживает правительство области.

Основной площадкой нашего Сабантуя стала лодочная станция на Семеновском озере. Мы соблюдаем все традиции, даже шествие по сбору подарков для батыров. Проводим бои на бревнах, разбиваем горшки, организуем турнир по борьбе кореш.

Кроме того, еженедельно мы собираемся на так называемые «чак-чак-встречи», проводим мероприятия, концерты. Обязательно в августе отмечаем День Республики Татарстан.

У нас есть свои исполнители татарских песен, авторы мастер-классов по татарской культуре. Например, обучаем делать эчпочмаки и кыстыбыи. Также мы провели ифтар, на который пригласили не только мусульман, но и городскую общественность и администрацию Мурманска.

– Что такое «чак-чак-встречи»?

– На них собираются татары местной общины, но наши двери открыты для всех желающих. Обязательно устраиваем чаепитие, поем татарские песни, общаемся на татарском, обсуждаем планы и вопросы. Обычно это узкий круг на 10-15 человек.

– Какие самые любимые татарские блюда у жителей Мурманской области?

– Все уже давно знают чак-чак. Мы угощаем им гостей на каждом мероприятии. Также все знают кыстыбый, эчпочмак. На ифтаре у нас тоже только традиционная кухня: лапша, картошка с мясом, губадия.

Казань и Татарстан тоже знают все. Стоит нам только сказать, что мы татары, все сразу все понимают. У нас есть повод гордиться Татарстаном. Думаю, это важно и для туристической отрасли республики.

– Вы родились здесь или переехали?

– Я приехал в Мурманск в 1998 году как военнослужащий. Почти 20 лет посвятил Северному флоту, чем горжусь. После этого не стал уезжать. Какое-то время был руководителем Духовного управления мусульман, а сейчас – руководитель Татарского культурного общества. А родом я из города Хвалынска Саратовской области.

– А вы говорите по-татарски? И вообще часто ли слышите здесь родной язык?

– По-татарски говорю. Как я уже сказал, на «чак-чак-встречах» стараемся разговаривать именно на татарском, ежегодно проводим «Татарча диктант». Стараемся как можно чаще использовать родной язык.

Большинство татар Мурманска – это действующие военные и те, кто уже завершил службу. Но есть и живущие уже в третьем поколении – потомки тех, кто строил Мурманск и дорогу к нему.

– Вы, конечно же, бывали в Казани?

– Мой сын сейчас учится в Казани. Стараемся хотя бы раз в год съездить в Татарстан всей семьей. Всегда радуемся и считаем Казань одним из лучших городов на Земле.