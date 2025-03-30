В Мурманске нейтрализован неизвестный, открывший стрельбу с крыши

В Мурманске сотрудники СОБРа и ОМОНа нейтрализовали неизвестного, который открыл огонь с крыши 14-этажного здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

«Сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии в ходе штурма крыши <...> нейтрализовали стрелка, который ранее открыл беспорядочную стрельбу», – отметили в ведомстве.

Upd. (00.08): Стрелявший с крыши дома в Мурманске ранен, рассказали РИА Новости в экстренных службах

По немного более ранней информации корреспондента РИА Новости, автобусы и троллейбусы объезжали место, где неизвестный стрелял с крыши. Кольский проспект около дома №10, где произошел инцидент, был перекрыт, на въезде стояли машины экстренных служб.

До этого губернатор Мурманской области Андрей Чибис проинформировал, что неизвестный открыл огонь с крыши дома на Кольском проспекте, и призвал местных жителей и всех находящихся поблизости к осторожности.