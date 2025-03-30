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Происшествия 30 марта 2025 23:22

В Мурманске неизвестный открыл огонь с крыши дома

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В Мурманске неизвестный открыл огонь с крыши дома, его пытаются задержать или нейтрализовать сотрудники силовых структур. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«В Мурманске на Кольском [проспекте], 10 – стрельба. По предварительным данным, неизвестный ведет огонь с крыши дома. Работают силовики», – отметил глава региона.

Чибис попросил всех, кто живет там или находится по соседству, «соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности: погасить свет, отойти от окон и не рисковать ради «горячего» видео».

Особо губернатор попросил не снимать и не выкладывать в Сеть работу силовиков, а также – «доверять только проверенной информации».

#мурманская область #стрельба в общественном месте
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