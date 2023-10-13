В муниципалитетах Татарстана появятся районные инвестиционные советы

Во всех муниципалитетах Татарстана в ближайшее время появятся районные инвестиционные советы. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Чиновница отметила, что примерно в половине муниципальных образований Татарстана все еще нет подобных советов. По ее словам, одним из поручений Раиса Татарстана Рустама Минниханова по итогам заседания Инвестиционного совета РТ стало усиление работы с муниципалитетами республики в вопросах инвестиционного развития.

«В районах занимаются те, кто заинтересован, а остальные нет. Это ваша недоработка. Самое главное — чтобы первое лицо было заинтересованно. Активизируйте работу, учебу и прочее. Да, у нас поездок меньше стало, но надо внутренние ресурсы по России привлекать, чтобы российские инвесторы к нам приезжали», — прокомментировал ситуацию Рустам Минниханов.

Руководитель АИР подчеркнула, что Рустам Минниханов также поручил усилить совместную работу ведомства с Институтом пространственного планирования РТ.

«Мы должны усилить работу по территориальному планированию, потому что это позволит заранее готовить земельные участки, что ускорит работу с инвесторами», — добавила глава АИР РТ.