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Ру Тат
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8 мая 2021  02:21

В Москву для встречи с Путиным прибудет Президент Таджикистана

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Сегодня в Москве состоится встреча Президента России Владимира Путина и его таджикистанского коллеги Эмомали Рахмона. На переговорах лидеров двух стран будут обсуждаться вопросы двусторонней повестки дня и ситуация на границе Таджикистана и Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«8 мая 2021 года в Москве состоятся переговоры Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном», — говорится в сообщении.
9 мая Эмомали Рахмон будет присутствовать на военном параде, который состоится на Красной площади. Как ранее сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, данная поездка была запланирована еще до конфликта на киргизско-таджикской границе.

Владимир Путин эмомали рахмон Таджикистан
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