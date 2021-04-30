Более десяти граждан Киргизии погибли в конфликте на границе с Таджикистаном

Число погибших в ходе конфликта на границе с Таджикистаном граждан Кыргызстана достигло 13. Общее число пострадавших с киргизской стороны — 134 человека.

«На 7.50 (4.50 по московскому времени) всего количество пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе составляет 134 человека. Из них 13 летальных случаев», — приводит слова представителя Минздрава Киргизии РИА Новости.

При этом 25 раненых самолетом перевезены в столицу страны Бишкек и доставлены в различные медицинские центры. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, а остальных — как средней степени тяжести и относительно удовлетворительные.

Ранее было известно, что с обеих сторон погибли по три человека. По информации киргизской стороны, поводом для начала столкновений стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на опорах линии электропередачи. В ходе перестрелки загорелась киргизская погранзастава «Достук», а таджикская погранзастава «Ходжа Аълло» оказалась захвачена.

Основной причиной происходящих время от времени столкновений на киргизско-таджикской границе является наличие участков, где невозможно определить, по каким именно местам она проходит.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что главы правительств Кыргызстана и Таджикистана на полях Евразийского межправительственного совета в Казани обсудили ситуацию на границе двух стран.