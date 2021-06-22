В Москве заведения общепита смогут посещать только вакцинированные

В Москве заведения общественного питания смогут принимать только вакцинированных от коронавируса посетителей, а также клиентов, имеющих антитела к Covid-19 и отрицательный ПЦР-тест. О подписании соответствующего указа в своем блоге рассказал глава города Сергей Собянин.

«Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым использование этой технологии (проверки посетителей на вакцинацию или антитела — прим. Т-и) будет обязательным для всех ресторанов и кафе, которые хотят продолжить работу в обычном режиме», — написал мэр.

Наличие защиты от коронавируса будет подтверждаться специальным QR-кодом, получить который можно будет с использованием электронной медицинской карты города Москвы, портала mos.ru, на сайте госуслуг либо в регистратурах поликлиник города.

Собянин обратил внимание на то, что фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля QR-кодов, а заведения, не выполняющие новые требования, смогут работать только на вынос или доставку.

Мэр столицы страны подчеркнул, что аналогичные правила посещения ресторанов и кафе уже несколько месяцев действуют во многих европейских и азиатских городах. «И Москве настала пора перенимать их опыт, если мы хотим избежать нового, крайне нежелательного локдауна, который будет страшным ударом по тысячам работающих в общепите людей», — уверен он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что некоторые московские заведения общественного питания уже вошли в программу по созданию Covid-free зон.