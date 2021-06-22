В Москве ряд заведений общепита введет режим Covid-free

С 28 июня в Москве посещать некоторые заведения общественного питания смогут только посетители с прививкой от коронавируса или иммунитетом к Covid-19. Об этом сообщается на сайте Московского инновационного кластера.



Число заболевших коронавирусом и количество госпитализаций в Москве растет, эпидемиологическая ситуация остается напряженной. Власти вынуждены закрывать для посетителей места общего пользования.

В соответствии с указом главы города от 18 июня в столице проводится эксперимент, цель которого — «сохранить доступность услуг общественного питания для горожан с подтвержденным иммунитетом к Covid-19».

Посещать заведения, присоединившиеся к программе по созданию свободных от ковида пространств, смогут граждане, прошедшие и подтвердившие вакцинацию на сайте госуслуг либо имеющие тест о наличии антител от коронавируса и отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех суток.

В список заведений — участников программы входят «Тануки», «Мост Лаундж», «Текила бар энд бум», «Садко», «Рок-н-ролл», «Островная кухня», «Лето близко» и другие. Полный список доступен на сайте кластера.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин организовал встречу со столичными рестораторами, где обсуждалось, по каким принципам будут работать заведения общественного питания.