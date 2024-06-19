В Москве задержали четвертого фигуранта дела о массовом отравлении

В Москве расследование дела о массовом отравлении людей продуктами с фасолью продолжается. Следственный комитет России сообщил о задержании четвертого фигуранта – повара компании-производителя фасоли ООО «Савон-К» гражданина Таджикистана Карима Норматова, сообщает РИА Новости.

Ему предъявлено обвинение по статье о производстве и сбыте товаров и услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, Норматов по указанию фактического руководителя «Савон-К» Владимира Шина готовил фасоль, расфасовывал ее в вакуумную упаковку для последующего хранения и отправки на склад компании «Локалкитчен» ("Кухня на районе"). Это делалось с целью минимизации финансовых затрат.

Ранее были задержаны гендиректор «Локалкитчен» Антон Лозин, руководитель отдела качества этой компании Елена Машкова и сам Владимир Шин. Следственные действия с фигурантами продолжаются.

По последним данным, с симптомами отравления, схожими с ботулизмом, за медпомощью в Москве обратился 121 человек, 55 из них в тяжелом состоянии. Также пострадавшие были госпитализированы в Нижегородской области и Казани. Роспотребнадзор установил, что источником заражения стал «Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке».