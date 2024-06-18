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Гендиректора «Кухни на районе» задержали по делу о массовом отравлении в Москве
В Москве правоохранительные органы задержали троих человек в рамках расследования дела о массовом отравлении людей, сообщает ТАСС.
Среди задержанных – фактический руководитель коммерческой организации, занимающейся производством продукции, генеральный директор компании по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела контроля качества.
По данным источника в правоохранительных органах, одним из задержанных по делу о массовом отравлении оказался генеральный директор компании «Кухня на районе». В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия.
В Следственном комитете отметили, что расследование обстоятельств произошедшего продолжается. Устанавливаются все причины и условия, которые могли привести к отравлению большого количества людей в Москве.
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